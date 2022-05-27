Токио полностью лишился рычагов воздействия на Москву — политолог

Сохранение за Южными Курилами статуса «незаконно оккупированных» лишает Японию всяческих шансов на заключение с Россией мирного договора, заявил 26 мая политолог исследовательского центра Rand Corporation Джеффри Хорнунг, сообщает The Diplomat.
Сохранение за Южными Курилами статуса «незаконно оккупированных» лишает Японию всяческих шансов на заключение с Россией мирного договора, заявил 26 мая политолог исследовательского центра Rand Corporation Джеффри Хорнунг, сообщает The Diplomat.
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