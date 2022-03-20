Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Кристиансен о том, что Губерниев вел митинг в «Лужниках»: «В России другое представление о свободе слова. Мы не знаем, есть ли у них выбор»

Норвежские биатлонисты Тириль Экхофф и Ветле Шостад Кристиансен поделились мнением насчет участия комментатора Дмитрия Губерниева в концерте-митинге «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!» «Я думаю, он хороший человек и хороший журналист, но мне кажется, что мы многого не видим.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх