Кристиансен о том, что Губерниев вел митинг в «Лужниках»: «В России другое представление о свободе слова. Мы не знаем, есть ли у них выбор»

Норвежские биатлонисты Тириль Экхофф и Ветле Шостад Кристиансен поделились мнением насчет участия комментатора Дмитрия Губерниева в концерте-митинге «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!» «Я думаю, он хороший человек и хороший журналист, но мне кажется, что мы многого не видим.