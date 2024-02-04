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Правила Хаджа 2024 года: что важно знать мусульманам из России

Правила Хаджа 2024 года: что важно знать мусульманам из России

Правила Хаджа 2024 года: что важно знать мусульманам из России Ольга ВайленкоВ преддверии Хаджа 2024 года в России были оглашены новые правила для мусульман, собирающихся совершить священное паломничество в Мекку.

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