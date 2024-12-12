Copper Copper Futures COMEX_DL:HG1! wbaker1369 Copper TA Chart. This shows the price of copper in a live view.
Copper
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Copper Copper Futures COMEX_DL:HG1! wbaker1369 Copper TA Chart. This shows the price of copper in a live view.