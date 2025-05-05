В Лабытнанги 6 мая будут перекрыты четыре дороги из-за крестного хода

В Лабытнанги из-за крестного хода 6 мая с 09:30 до 12:00 будут перекрыты четыре участка дорог. Шесть автобусных маршрутов временно изменят схему движения, сообщили в пассажирском автотранспортном предприятии «Север».
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