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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Том Аспиналл: «Уайт пообещал, что мой поединок с Джонсом станет самым большим в истории»

«После UFC 309 Дана Уайт вошел в комнату и сказал: «Это случится, твой бой с Джоном Джонсом будет самым большим поединком в истории UFC», – заявил временный чемпион UFC Том Аспиналл.

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