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КАМАЗ-мастер выставит пять грузовиков на бахе «Уральский рубеж»

КАМАЗ-мастер выставит пять грузовиков на бахе «Уральский рубеж»КАМАЗ-мастерКоманда КАМАЗ-мастер готовится к третьему этапу чемпионата России по ралли-рейдам 2026 года, который пройдет на Южном Урале с 9 по 13 сентября.

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