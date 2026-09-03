КАМАЗ-мастер выставит пять грузовиков на бахе «Уральский рубеж»КАМАЗ-мастерКоманда КАМАЗ-мастер готовится к третьему этапу чемпионата России по ралли-рейдам 2026 года, который пройдет на Южном Урале с 9 по 13 сентября.