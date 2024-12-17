Мы часто бываем в зоне СВО, рассказываем членам нашей команды, что там происходит. Недавно наша мастерица повстречалась с беженцами из Курской области.
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Мы часто бываем в зоне СВО, рассказываем членам нашей команды, что там происходит. Недавно наша мастерица повстречалась с беженцами из Курской области.