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Почти невесомый, но спасал от мороза: как оренбургский пуховый платок прославился на весь мир

Почти невесомый, но спасал от мороза: как оренбургский пуховый платок прославился на весь мир

Оренбургский пуховый платок – теплая вещь, которую многие видели еще в детстве. Кто-то помнит, как бабушка носила такой платок, кто-то видел его на ярмарках или в сувенирных лавках.

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