В России отреагировали на атаку ВСУ на гражданские суда в Черном море

Сенатор Карасин назвал провокацией атаку ВСУ на гражданские суда в Черном море Атака беспилотных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские гражданские транспортные суда в Черном море стала очередной провокацией Киева, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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