Прогноз погоды в Крыму на 10 мая В Симферополе +11 и небольшой дождь В Севастополе +12 и небольшой дождьВ Евпатории +13 и пасмурноВ Черноморском +15 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +14 и пасмурноВ Ялте +13 и дождьВ Алуште +14 и небольшой дождьВ Керчи +13 и небольшой дождьВ А.