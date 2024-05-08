Москва выделила более 39 млрд рублей на льготные ИТ-ипотеки

За первые три месяца текущего года в Москве было предоставлено свыше 3 тысяч льготных ипотечных кредитов для работников сферы информационных технологий, суммарно достигнув ориентировочно 39,4 миллиардов рублей, сообщила Мария Багреева, заммэра столицы и глава московского Департамента экономической политики и развития.