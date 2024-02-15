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Купонный расход

Купонный расход

Частные инвесторы из России, у которых за рубежом зависли иностранные активы и доходы по ним из-за блокировки счетов Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear и Clearstream, начали получать выплаты от брокеров.

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