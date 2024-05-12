Негормональный препарат, применяемый при менопаузе, безопасно уменьшает приливы почти на шесть месяцев – исследование

Согласно исследованию, представленному на 26-м Европейском эндокринологическом конгрессе (26th European Congress of Endocrinology), проходившем 11–14 мая в Стокгольме, фезолинетант снижает частоту и тяжесть приливов во время менопаузы на 24 недели без серьезных побочных эффектов.
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