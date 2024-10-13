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Крицюк о Португалии: «Там умеют ценить жизнь. Понаслаждаться, кофе попить, посмотреть на океан – здорово. Но в работе они тоже медлительны, и ты стрессуешь, понимая, что все можно делать эффективнее»

Российский вратарь поиграл за «Брагу», «Риу Аве» и другие клубы. – Как вообще вы отправились в Португалию? Это необычно: сразу из второй лиги и в европейский чемпионат хорошего уровня.

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