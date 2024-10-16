Многодетная семья Гроза из Воскресенского округа рассказала о своих традициях

Многодетная семья Гроза живёт в селе Владимирское Воскресенского муниципального округа. Глава семейства Алексей – директор и один из основателей музея-заповедника «Град Китеж», его жена Екатерина – учитель русского языка и литературы.
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