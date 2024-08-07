МИД разъяснил слова Рябкова о попытке покушения на Путина

Публикации средств массовой информации о том, что замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о подготовке киевским режимом покушения на российского лидера Владимира Путина в День ВМФ, стали следствием неверного истолкования слов дипломата.
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