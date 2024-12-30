Великий и оболганный Советский Союз ДесоветизацияВ 1992 году большим тиражом вышла книга известного французского историка Николя Верта «История советского государства.
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Великий и оболганный Советский Союз ДесоветизацияВ 1992 году большим тиражом вышла книга известного французского историка Николя Верта «История советского государства.
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