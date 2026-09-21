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RT Russia

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Лукашенко назвал явку на выборы ответом на попытки дискредитировать Россию

Лукашенко назвал явку на выборы ответом на попытки дискредитировать Россию

Активность избирателей на выборах в Госдуму стала ответом на попытки извне дискредитировать избирательную кампанию и внести раскол в российское общество, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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