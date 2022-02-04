Президент Рузвельт считал возвращение захваченных Японией русских земель справедливым

Вопрос был решен Рузвельтом, Сталиным и Черчиллем в Ялте Приближающийся учрежденный японским правительством «День северных территорий» (7 февраля), обостряет полемику вокруг надуманной и навязанной руководству России «территориальной проблемы».
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