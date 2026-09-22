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Георгий Филимонов предложил кандидатуру Сергея Сорокина на должность председателя Заксобрания Вологодской области

Георгий Филимонов предложил кандидатуру Сергея Сорокина на должность председателя Заксобрания Вологодской области

На данный момент Сорокин занимает пост замгубернатора региона.22 сентября. /MEDIA TALK/. На данный момент Сорокин занимает пост замгубернатора региона.

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