В Москву и Московскую область пришла летняя погода

В столичном регионе ожидается небольшая облачность и теплая погода. По данным Гидрометцентра России, в субботу, 25 мая, в Москве и Московской области осадков не ожидается, а температура воздуха составит от 24 до 26 градусов Тепла.
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