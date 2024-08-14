В РФ запретят олимпиадникам занимать большинство бюджетных мест в вузах

Министерство высшего образования и науки РФ разработало меры по исключению ситуаций, при которых большую часть выделенных бюджетных мест в высших учебных заведениях занимают победители и призеры олимпиад школьников .
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