MakeUseOf выявил функции Windows, замедляющие проводной интернет

MakeUseOf сообщил о встроенных функциях в Windows, снижающих скорость проводного интернета. Специалисты отметили режим энергосбережения через Ethernet и функцию «Скорость и дуплекс», которые можно отключить для улучшения связи.
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