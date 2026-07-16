Data Day 2026: от экспериментов с ИИ — к управлению бизнесом

Пятый ежегодный форум Data Day 2026, состоявшийся 9 июля в Москве, привлек более 2000 регистраций. На мероприятии выступили 90+ спикеров — ведущих экспертов по работе с данными и ИИ в разных сегментах экономики.
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