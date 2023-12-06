Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 688 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Лучше бездетная чиновница, чем трижды разведённая мамашка вроде Шукшиной.Мария Шукшина нам...
  • Александр
    сколько эта гадюка будет гадить России?Набиуллина призва...
  • Анфиса Иванова
    Все по возрасту...не особо гладко , но и не приукрашенно!  Видела ее только в " Ликвидации" - очень понравилась и ка...Как выглядит Нора...

Глава офиса Зеленского Ермак анонсировал принятие Радой «важных законов»

Глава офиса Зеленского Ермак анонсировал принятие Радой «важных законов»

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Венгрии Мате Пацолаи поделился информацией о том, что во время телефонного разговора с главой МИД страны Петером Сийярто руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил ему о планах Верховной рады Украины по принятию ряда «важных законов».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх