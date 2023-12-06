Глава офиса Зеленского Ермак анонсировал принятие Радой «важных законов»

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Венгрии Мате Пацолаи поделился информацией о том, что во время телефонного разговора с главой МИД страны Петером Сийярто руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил ему о планах Верховной рады Украины по принятию ряда «важных законов».
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