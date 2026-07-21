Ушел из жизни актер Дмитрий Поднозов. Он скончался в возрасте 64 лет. Известно, что он боролся с онкологическим заболеванием - в конце прошлого года у него диагностировали рак легких с метастазами в мозг.
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