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Царьград

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Ветеран КГБ Шульгин сохранил фонарик ленд-лиза с Танкограда

Ветеран КГБ Шульгин сохранил фонарик ленд-лиза с Танкограда

Полковник в отставке Константин Шульгин в 15 лет начал работать в инструментальном цехе Кировского завода в Челябинске, а после войны более 31 года служил в Управлении КГБ СССР по Челябинской области.

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