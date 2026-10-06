Ветеран КГБ Шульгин сохранил фонарик ленд-лиза с Танкограда

Полковник в отставке Константин Шульгин в 15 лет начал работать в инструментальном цехе Кировского завода в Челябинске, а после войны более 31 года служил в Управлении КГБ СССР по Челябинской области.
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