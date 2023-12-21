Илья Авербух трогательно поздравил Лизу Арзамасову с годовщиной свадьбы

Илья Авербух и Лиза Арзамасова поженились в конце 2020 года. Неизвестно, как и когда начались их отношения, однако в середине 2020 года стали появляться их совместные фото с отдыха и слухи о том, что они встречаются.
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