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Дорожное радио

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Илья Авербух трогательно поздравил Лизу Арзамасову с годовщиной свадьбы

Илья Авербух трогательно поздравил Лизу Арзамасову с годовщиной свадьбы

Илья Авербух и Лиза Арзамасова поженились в конце 2020 года. Неизвестно, как и когда начались их отношения, однако в середине 2020 года стали появляться их совместные фото с отдыха и слухи о том, что они встречаются.

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