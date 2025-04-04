Решение о домашнем аресте экс-главврача в Ижевске не отменили

Ограничение свободы в виде домашнего ареста бывшему главному врачу Городской клинической больницы № 9 Ижевска Эдуарду Сорокину, обвиняемому в растрате, Верховным судом Удмуртии не изменено, 4 апреля сообщает телеграм-канал «Коммерсантъ-Удмуртия» слова адвоката Анастасии Ахметгалеевой.
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