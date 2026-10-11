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Аргументы недели

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Премьер Словакии Роберт Фицо предупредил: Европа рискует закупать российский дизель через США по завышенным ценам

Премьер Словакии Роберт Фицо предупредил: Европа рискует закупать российский дизель через США по завышенным ценам

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что из-за политики ЕС Европа рискует закупать российский дизель через США, но уже по более высоким американским ценам.

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Геннадий Бережнов

Европа рискует закупать российский дизель через США, однако Фицо не говорит, что ЕС это понимает, но у него одна задача, борьба с Россией, он и прёт напролом! Безумство управляет ЕС и доведёт его до развала!