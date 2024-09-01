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Царьград

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После падения вертолёта на Камчатке выживших нет - источник

После падения вертолёта на Камчатке выживших нет - источник

Выживших при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке нет, сообщают источники в оперативных службах.По данным ТАСС, со ссылкой на источники в оперативных службах, все люди, находившиеся на борту рухнувшего вертолёта, погибли.

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