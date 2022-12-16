Кучеров вышел на 1-е место по числу голевых передач в сезоне НХЛ (34), обогнав Макдэвида. В гонке бомбардиров Никита 4-й

Никита Кучеров вышел на 1-е место в гонке ассистентов НХЛ (34 передачи), обогнав Макдэвида. Сегодня форвард «Тампы» сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (4:1).

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