Владимир Любарский сообщил о гибели боевого товарища на СВО

Бывший мэр Петрозаводска рассказал о сослуживце, который неделю не дожил до окончания контракта Экс-мэр Петрозаводска опубликовал на своей странице ВКонтакте посвященное гибели боевого товарища стихотворение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии