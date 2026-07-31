Зеленский попросил Трампа разрешить удары по России через Starlink

Американский журнал The Atlantic со ссылкой на информированные источники сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа снять ограничения на использование спутниковой сети Starlink для нанесения ударов вглубь российской территории.
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