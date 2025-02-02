Президент Мулино: Панама выйдет из инициативы Китая "Один пояс — один путь"

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с американским госсекретарем Марко Рубио заявил, что страна не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс — один путь", передает PBS.
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