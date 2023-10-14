Тамбовчанам открыли секрет, как законно экономить на оплате ЖКУ

В Тамбове и области стартовал отопительный сезон. В квартирах стало теплее. Но через две недели жители региона получат платежки с резко возросшей по сравнению с летом суммой за жилищно-коммунальные услуги.
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