«Денег нет, все боятся за свои пятые точки». Первый канал заморозил новые проекты и сокращает старые

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Владимир Фердман
давно уже превратился в типа желтой прессы
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14 час.
Анна Зареченская
Уберите Эрнста и все наладится. Появится новая команда, новые программы. А ЭТО БОЛОТО ВЫЧИСТИТЬ. Я никогда не смотрю 1-й, смотрю 5-й и НТВ.
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13 час.
Андрей Шурканцев
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12 час.

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