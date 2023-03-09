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WSJ: Бернс и Салливан не исключали, что теракт на «СП» совершила Украина

WSJ: Бернс и Салливан не исключали, что теракт на «СП» совершила Украина

По данным газеты The Wall Street Journal, руководитель ЦРУ Уильям Бернс и советник президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан допускали подрыв газопроводов «Северный поток» гражданами Украины.

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