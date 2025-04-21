Поражение нескольких БТР M113, а также бронеавтомобилей M1124 MaxxPro и "Козак-7" ВСУ ударами FPV-дронов «Бумеранг» на Покровском направлении.
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Поражение нескольких БТР M113, а также бронеавтомобилей M1124 MaxxPro и "Козак-7" ВСУ ударами FPV-дронов «Бумеранг» на Покровском направлении.
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