В ноябре предложение квартир на первичном рынке Петербурга немного сократилось

Медианная стоимость квадратного метра в новостройках составила 246 тысяч рублей Согласно данным сервиса Яндекс Недвижимость, в ноябре цены на новостройки в крупных городах России выросли незначительно на фоне увеличения объёма предложения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии