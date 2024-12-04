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Петербургский дневник

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В ноябре предложение квартир на первичном рынке Петербурга немного сократилось

В ноябре предложение квартир на первичном рынке Петербурга немного сократилось

Медианная стоимость квадратного метра в новостройках составила 246 тысяч рублей Согласно данным сервиса Яндекс Недвижимость, в ноябре цены на новостройки в крупных городах России выросли незначительно на фоне увеличения объёма предложения.

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