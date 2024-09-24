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Эстония и Финляндия могут закрыть Финский залив для России

Эстония и Финляндия могут закрыть Финский залив для России

  Эстония и Финляндия собираются перекрыть Финский пролив для России, и это уже не скрывается.

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Комментарии
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с
сергей
Ах,Моська,знать она сильна,коль лает на слона. Крылов,как всегда,ка в воду смотрел.
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3 час.
МЕ
Михаил Е
&quot;Финский пролив&quot; это что-то типа пролива имени Сталина?
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2 час.
spss
наша власть не сможет это сделать.....
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2 час.

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