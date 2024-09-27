Уважаемый наш классный руководитель Ирина Анатольевна, поздравляем Вас с днем рождения! Желаем Вам терпения, уважения учеников, удачи, спокойствия и выполнения всех задуманных планов.
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Уважаемый наш классный руководитель Ирина Анатольевна, поздравляем Вас с днем рождения! Желаем Вам терпения, уважения учеников, удачи, спокойствия и выполнения всех задуманных планов.