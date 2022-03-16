В Самарской области директор школы выразила благодарность руководителю территориальной Госавтоинспекции

В рамках мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма начальник ОГИБДД ОМВД России по Кошкинскому району майор полиции Владимир Ежов на постоянной основе взаимодействует с руководством школы села Кошки, проводит беседы и уроки по дорожной безопасности с учащимися.