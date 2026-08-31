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Газета.ру

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Игрок "Рейнджерс" Гавриков ждал продления контракта Овечкина с "Капиталз"

Игрок "Рейнджерс" Гавриков ждал продления контракта Овечкина с "Капиталз"

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков заявил, что узнал о новом контракте российского нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз» из новостей.

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