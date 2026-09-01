Казанда ТР Электрон мактау тактасыннан укытучыларның фотосурәтләре белән ролик эшләттеләр

Бүген, Белем көнендә, Казандагы «Ак Барс Арена» стадионы медиафасадында ТР Электрон мактау тактасы лауреатлары булган педагоглар һәм укытучылар фотосурәтләре төшерелгән ролик трансляциясен башлап җибәрделәр.
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