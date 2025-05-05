«Зенит» могут оштрафовать за выкрики фанатов в адрес Дзюбы

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит скандирование болельщиками «Зенита» кричалок в адрес форварда «Акрона» Артема Дзюбы во время матча против ЦСКА.
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