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Олимпиада в Сочи была финальным аккордом России, которая хотела "просто жить"...

  Третьего  дня  все  вспоминали  10-летие  начала   Сочинской    олимпиады.   Я  тоже     решила   перелистать  старую  тетрадь  и  обнаружила   забавное  совпадение:  мой   пост,  написанный   24   января  2014   года, отчасти      перекликается    с   современным     текстом  одного популярного     телеграмм-канала:  я  писала что  наивной  России  просто  хотелось  красивого    спортивного  праздника,   и   Ридовка  сейчас.

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