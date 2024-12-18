Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Всё жгут, а заодно и греются: в Абхазии начался народный «бунт» против майнеров

Всё жгут, а заодно и греются: в Абхазии начался народный «бунт» против майнеров

БлокнотРУ В Абхазии становится горячо, но только не в домах, а в головах. Недовольные хронической нехваткой электроэнергии и вялой борьбой полицейских с майнерами, которые «сжирают» львиную долю электричества, люди сами взялись за дело.

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Комментарии
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W
Walery
Народ... Абхазы... зачем ломаете майнинговые фермы олигархам... отбирайте у них деньги - биткоины!
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15 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Наконец-то абхазы посмотрели в нужную сторону и нашли таки одну из причин своего нынешнего кризиса. И в нём виновата отнюдь не Россия... а &quot;любители&quot;биткоинов...Кто-то деньги делает, а остальные без света сидят.
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14 час.

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