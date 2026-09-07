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ТАСС

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В горах Адыгеи эвакуировали травмированного туриста вертолетом МЧС

В горах Адыгеи эвакуировали травмированного туриста вертолетом МЧС

МАЙКОП, 7 сентября. /ТАСС/. Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) и авиазвена Южного авиационно-спасательного центра МЧС России в ходе поисковых работ в горах Адыгеи обнаружили и эвакуировали травмированного туриста из Астраханской области.

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